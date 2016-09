Heimatkanal 11:30 bis 12:00 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Der Geier D 1978 Stereo Merken Den Männern um den "Geier" werden die Kriminalinspektoren Fröschl und Kettwig lästig, für ihren nächsten Coup müssen sie sie ausschalten. Also bezichtigen sie Kettwig, einen ihrer Kollegen, Frank, krankenhausreif geschlagen zu haben. Für Kettwig ist das lächerlich, denn er weiß ja am besten, dass er Frank seit Wochen nicht einmal mehr gesehen hat. Aber Fröschl ist doch reichlich irritiert, als alle Beweise gegen Kettwig sprechen, dessen Fingerabdrücke sogar am Tatwerkzeug gefunden werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Wolf Ackva (Steiner) Alexander May (Geyer) Rudolf Waldemar Brem (Milde) Bruno Pantel (Drucker) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger