Heimatkanal 05:25 bis 07:00 Komödie Hula-Hopp, Conny D 1959 Stereo Conny verkleidet sich als Junge, damit niemand auf die Idee kommt, den gutaussehenden Billy aus Amerika einer anderen Gastfamilie zuzuweisen. Die Verwicklungen gehen allerdings erst so richtig los, als sich Connys Mutter und Billys Vater näher kommen. Bildergalerie Schauspieler: Cornelia Froboess (Conny Haller) Rex Gildo (Billy Newman) Susi Nicoletti (Diana Haller) Rudolf Vogel (John Newman) Harald Juhnke (Dr. Berning) Elfie Pertramer (Erna Gutlieb) Ingrid Pan (Steffi Gutlieb) Originaltitel: Hula-Hopp, Conny Regie: Heinz Paul Drehbuch: Fritz Böttger, Heinz Paul, Per Schwenzen Kamera: Erich Claunigk Musik: Charly Niessen, Peter Ström Altersempfehlung: ab 6