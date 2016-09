Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Castricum/Bakkum NL 2016 HDTV Merken We gaan naar Castricum en de nabijgelegen camping Bakkum. Heleen van Essen kreeg acht jaar geleden borstkanker en weet uit eigen ervaring hoe belangrijk en lastig het is om als vrouw tijdens deze ingrijpende ziekte mooie, passende lingerie en badmode te vinden. Sinds vier jaar heeft ze een eigen praktijk aan huis, waar vrouwen met borstkanker terecht kunnen. Daar ontmoeten we Ewa, die midden in het proces zit om zich te hervinden na die ingrijpende operatie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bert van Leeuwen, Kefah Allush, Hella Van der Wijst, Henk van Steeg, Mirjam Bouwman Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde