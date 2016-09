MGM 01:55 bis 04:00 Western Der Mann, den sie Pferd nannten - 2. Teil USA 1976 Nach einem Roman von Dorothy M. Johnson Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Stamm der Yellow-Hand-Indianer führt ein ärmliches Leben. Heimat- und rechtlos fristen sie ihr Dasein. Nach Jahren kehrt Lord Morgan (Richard Harris) zu ihnen zurück. Er motiviert die Mitglieder des Stammes, ihr Schicksal wieder selbst in die Hand zu nehmen. - Gelungene Fortsetzung des Westernklassikers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Harris (John Morgan) Gale Sondergaard (Elk Woman) Geoffrey Lewis (Zenas Morro) Bill Lucking (Tom Gryce) Jorge Luke (Running Bull) Jorge Russek (Blacksmith) Claudio Brooke (Chemin De Fer) Originaltitel: The Return of a Man Called Horse Regie: Irvin Kershner Drehbuch: Jack DeWitt Kamera: Owen Roizman Musik: Laurence Rosenthal Altersempfehlung: ab 12