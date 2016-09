MGM 21:55 bis 23:50 Actionfilm Mein Name ist Gator USA 1976 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alkoholschmuggler Gator McKlusky (Burt Reynolds) kann einer erneuten Gefängnisstrafe nur entgehen, wenn er dem FBI hilft: Er soll seinen früheren Schulfreund, den Politiker Bama McCall (Jerry Reed), der Korruption überführen. Zum Schein tritt Gator McCalls Organisation bei. - Rasant in Szene gesetzter Krimireißer mit Burt Reynolds in Hochform. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Reynolds (Gator McKlusky) Jack Weston (Irving Greenfield) Lauren Hutton (Aggie Maybank) Jerry Reed (Bama McCall) Alice Ghostley (Emmeline Cavanaugh) Dub Taylor (Bürgermeister Caffrey) Mike Douglas (Gouverneur) Originaltitel: Gator Regie: Burt Reynolds Drehbuch: William W. Norton Kamera: William A. Fraker Musik: Charles Bernstein Altersempfehlung: ab 16