MGM 13:00 bis 14:30 SciFi-Film Recreator - Du wirst repliziert USA 2012 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tracy (Stella Maeve) verbringt gerne viel Zeit mit ihren Freunden Craig (Alexander Nifong) und Derek (Jamal Mallory-McCree). Eines Tages finden die drei bei einem Ausflug ein mysteriöses, geheimes Labor. In den Tiefen des Labors begegnen sie plötzlich drei exakten Kopien ihrer selbst. Schnell wird ihnen klar, dass diese nur ein Ziel haben: die Originale zu töten. Es gibt nur einen Weg, sich zu retten. Sie müssen das Labor zerstören, um nicht durch die Klone ersetzt zu werden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. - Sci-Fi-Horror. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stella Maeve (Tracy Bernstein) Alexander Nifong (Craig Carlson) Jamal Mallory-McCree (Derek Johnson) John de Lancie (Dr. Frank Miller) Laura Moss (Elizabeth Miller) Curzon Dobell (Mr. Carlson) Kean Riley (Twin Driver) Originaltitel: Cloned: The Recreator Chronicles Regie: Gregory Orr Drehbuch: Gregory Orr Kamera: David Tumblety Musik: Jeff Carruthers, Rick Conrad Altersempfehlung: ab 16