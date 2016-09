Nachdem es mit der Karriere im Filmgeschäft nicht so recht geklappt hat, versucht der ehemalige Geldeintreiber Chili Palmer (John Travolta) sein Glück jetzt im Musikbusiness. Mit Edie (Uma Thurman), der Witwe eines Plattenlabel-Bosses, will er die junge Sängerin Linda Moon (Christina Milian) zum Star machen. Linda ist zwar ausgesprochen talentiert, allerdings auch ziemlich temperamentvoll. Wie gefährlich das Musikbusiness sein kann, merkt Chili, als er es mit der russischen Mafia und brutalen Gangster-Rappern zu tun bekommt. In Google-Kalender eintragen