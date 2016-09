MGM 09:30 bis 11:00 Thriller Fatal Instinct USA 1992 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Cop Cliff Burden (Michael Madsen) soll den Mord an einem Liebespaar aufklären. Ein Routinefall: Der tödliche Schuss muss aus der Wohnung der attraktiven Catherine Merrims (Laura Johnson) gekommen sein. Bei den Ermittlungen verliebt sich Cliff in die Verdächtige und bezweifelt ihre Schuld. Eine heiße Spur führt den Polizisten zu Catherines Psychiater. - Trickreiches Verwirrspiel im "Basic Instinct"-Stil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Madsen (Cliff Burden) Laura Johnson (Catherine) Tony Hamilton (Bill Hook) Tommy Redmond Hicks (Merithew) Jody Bradley (Alan) Richard Foronjy (Cy Tarr) Jan Marlyn (Rosie) Originaltitel: Fatal Instinct Regie: John Dirlam Drehbuch: George D. Putnam Kamera: John Dirlam Musik: Stephen Allen, Robert Crew Altersempfehlung: ab 16

