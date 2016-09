Discovery Channel 03:00 bis 03:45 Dokumentation Die Abalonen-Taucher NZ 2013 Stereo 16:9 Merken Die Vorbereitungen an der Südküste Australiens laufen auf Hochtouren. Für die Abalonen-Taucher beginnt in Kürze die Hochsaison. Dann wagen sich die mutigen Männer wieder hinab auf den Meeresgrund, obwohl sie gerade einen Kollegen verloren haben. Der 49-jährige Peter Clarkson wurde in der Nähe von Port Lincoln von zwei Weißen Haien angegriffen. Er hat die Attacke nicht überlebt. Die Tragödie hält den Teams die Gefahren des Jobs vor Augen. Doch Aufgeben ist für Dominic Henderson keine Option, den um seine Familie ernähren zu können, muss der "Dominator" unter Wasser Geld verdienen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abalone Wars