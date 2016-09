Discovery Channel 23:15 bis 00:00 Dokumentation Deep Blue - Der größte Hai der Welt GB 2016 Stereo 16:9 Merken Bei seiner letzten Expedition hat Dr. Greg Skomal mit seinen Forschern den größten Hai der Welt entdeckt: Deep Blue. Damals tauchte der Hai in die Tiefen des Meeres ab - für die SharkCam aber war nach 90 Metern Tiefe Schluss. Nun ist das Team nach Guadalupe, einer mexikanischen Insel weit draußen im Pazifik, zurückgekehrt um ihre Mission fortzusetzen. Ausgerüstet mit den Tauchrobotern SharkCam 1 und SharkCam 2, der bis zu 2.000 Meter tief tauchen kann, möchte das Forscherteam ein 24-Stunden-Profil der Jäger erstellen. Denn bislang ist unerforscht, was die Haie in die Tiefen des Meeres treibt und wie sie das gesamte Tiefenspektrum des Meeres abdecken. Dabei sammeln die Forscher wichtige ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jaws of the Deep Altersempfehlung: ab 6