Discovery Channel 19:05 bis 19:50 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Könige des Internets GB 2014 Stereo 16:9 Merken Stellen Sie sich vor, sie sitzen gemütlich auf der Couch und plötzlich kommt eine Würgeschlange zur Tür herein. So geschehen, in Kanada. Das schlaue Reptil kann man im Internet bewundern. Der riesige Tigerpython betätigt wie selbstverständlich die Türklinke einer Badezimmertür. Nicht minder spektakulär ist die Beintechnik von Chloe Bruce. Die Martial-Arts-Ikone sorgt im World Wide Web mit spektakulären High-Kicks für Furore. Weitere Highlights dieser Episode: ein Weltrekordversuch auf dem Skateboard, Hula-Hoop mit Autoreifen und ein Basketball-Knirps, der jeden Korb trifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned Altersempfehlung: ab 6