Discovery Channel 17:30 bis 18:20 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Die Saison geht zu Ende USA 2008 Stereo 16:9 Merken Kurz vor Ende der Fangsaison kommen Kapitän Keith Colburn und seine Besatzung trotz eisiger Minusgrade rund 440 Kilometer nordwestlich von Dutch Harbor wieder einmal mächtig ins Schwitzen. Seit 36 Stunden ziehen die Männer einen Fangkorb nach dem anderen an Land, doch es ist wie verhext: Der Steuerbordtank der "Wizard" erweist sich als Fass ohne Boden. Viel zu spät bemerkt die Crew, dass der riesige Behälter ein Loch hat, aus dem die Tiere wieder herauskrabbeln und sich so zurück ins Wasser retten können. Mit vereinten Kräften versuchen die Männer ihr Soll für die Saison doch noch zu erfüllen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch