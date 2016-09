Discovery Channel 13:35 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Schützengraben-Geometrie USA 2013 Stereo 16:9 Merken Geometrie im Schützengraben? Adam Savage und Jamie Hyneman untersuchen in dieser Episode einen Mythos aus dem Ersten Weltkrieg. Spitze Winkel sorgten damals in den Befestigungsanlagen angeblich für besseren Schutz, weil sie bei einem Granattreffer einen Teil der Druckwellen absorbierten. Deshalb wurden die Gräben zumeist im Zickzackmuster angelegt. Ist diese These wissenschaftlich korrekt? Die Experimente der "Mythbusters" liefern dazu aufschlussreiche Fakten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters