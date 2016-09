Discovery Channel 10:55 bis 11:40 Dokumentation Die Kolonie - Überleben in einer zerstörten Welt Stunde Null USA 2010 Stereo 16:9 Merken Die Kolonisten sind müde, schmutzig und abgekämpft, doch fürs Erste zufrieden - denn die Grundversorgung steht. Immerhin haben die Freiwilligen an ihrem Zufluchtsort - einem vier Hektar großen, verwüsteten Wohngebiet an der Küste Louisianas - nun endlich sauberes Trinkwasser und ein Dach über dem Kopf. Aber damit sind bei weitem nicht alle Aufgaben gelöst. Die Stromversorgung bereitet dem Team nach wie vor große Kopfschmerzen, doch Mechanikerin Sally arbeitet fieberhaft an einer Lösung. Es ist ein anderer Punkt, der die Männer und Frauen vor viel größere Probleme stellt: die eigene Sicherheit. In den vergangenen Tagen wurden die Kolonisten zweimal von Plünderern ausgeraubt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Becka Adams (Herself) Reno Ministrelli (Himself) Originaltitel: The Colony