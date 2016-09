Discovery Channel 09:15 bis 10:05 Dokusoap American Chopper Name unbekannt USA 2011 Stereo 16:9 Merken Technik und Industrie-Design - das klingt nach einem Heimspiel für Paulie Teutul und den Jungs von PJD. Zu diesem Thema fallen dem Junior und seinen Mechanikern garantiert coole Ideen ein. Die Truppe tüftelt am Jubiläums-Bike für einen bekannten amerikanischen Werkzeughersteller, und der Kreativität sind bei diesem Projekt keine Grenzen gesetzt. Die Schrauber-Profis sollen sich in der Werkstatt richtig austoben. In der Motorrad-Schmiede von Teutul Senior ist dagegen Verschwiegenheit angesagt: OCC schraubt an einem italienischen Sportwagen-Bike für einen Kunden aus Übersee, der seine Identität nicht preisgeben will. Angeblich handelt es sich aber um eine hochgestellte Persönlichkei In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Chopper

