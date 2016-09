Sky Comedy 23:30 bis 01:25 Komödie Nichts wie weg USA 2013 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die Kumpel Ben (Zach Galifianakis) und Steve (Owen Wilson) verbringen ihre Zeit meist high auf dem Sofa. Als Bens vermögender Vater stirbt und er zum Alleinerben erklärt wird, geht die Post ab. Denn Bens junger Stiefmutter (Laura Ramsey) und seiner spießigen Schwester (Amy Poehler) passt das Testament verständlicherweise ganz und gar nicht. Dann macht sich Steve auch noch an die böse Stiefmutter heran... - "Mad Men"-Produzent Matthew Weiner inszeniert eine augenzwinkernde Komödie um den Zusammenprall unterschiedlicher Lebensvorstellungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Owen Wilson (Steve Dallas) Zach Galifianakis (Ben Baker) Amy Poehler (Terry Coulter) Laura Ramsey (Angela Baker) Jenna Fischer (Alli) Jay Gates (Ramada Waiter) Jason Davis (George) Originaltitel: Are You Here Regie: Matthew Weiner Drehbuch: Matthew Weiner Kamera: Christopher Manley Musik: David Carbonara Altersempfehlung: ab 12