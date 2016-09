Sky Sport 2 02:00 bis 04:00 Tennis Tennis: Wimbledon Alexander Zverev (D) - Mikhail Youzhny (RUS), 2. Runde GB 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Für Alexander Zverev ist das Turnier in Wimbledon bislang eine Geduldsprobe. Der Regen in London sorgte dafür, dass der Deutsche sein am Dienstag begonnenes Erstrundenmatch gegen Paul-Henri Mathieu erst am Mittwoch nach mehreren Unterbrechungen beenden konnte. Doch Zverev blieb cool, erzählte, dass er in der Kabine etwas Quatsch gemacht habe, und setzte sich schließlich überraschend glatt in drei Sätzen gegen den Franzosen durch. "Ich bin froh, dass ich so gut in die zweite Runde gekommen bin", erklärte Zverev, "und hoffentlich kann ich auch weiterkommen." Nun wartet mit Mikhail Youzhny ein 34-jähriger Routinier auf den Youngster. Kommentar: Marcel Meinert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie