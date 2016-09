Sky Sport 2 00:00 bis 02:00 Tennis Tennis: Wimbledon Dustin Brown (D) - Nick Kyrgios (AUS), 2. Runde GB 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dustin Brown hat sich in die zweite Runde durchgekämpft. Fünf Sätze benötigte der 31-Jährige, um Dusan Lajovic zu bezwingen. Vor allem zu Beginn des Matches tat sich Brown schwer. "Am Anfang sind die Volleys und Returns überall hingeflogen", wunderte er sich. Sein Selbstvertrauen litt darunter aber nicht. "Ich wusste: Das ist mein Belag, ich kann das Match gewinnen, egal wie lange es dauert", erklärte er. In Runde zwei trifft er nun auf Nick Kyrgios, den er "einen guten Freund" nennt. Der 21-jährige Australier galt lange Zeit als Rüpel. Doch Brown sagt, "Nick ist ein netter Typ, ich habe mit ihm keine Probleme". Kommentar: Roland Evers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie