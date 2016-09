Sky Sport 2 11:00 bis 12:00 Tennis Tennis: Wimbledon Angelique Kerber (D) - Carina Witthoeft (D), 3. Runde GB 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dieses deutsche Duell gab es schon einmal in Wimbledon. Im vergangenen Jahr war es eine einseitige Begegnung, in der sich die Favoritin Angelique Kerber in Runde eins mit 6:0, 6:0 durchsetzte. "Schlechter kann es ja nicht mehr werden", scherzt Carina Witthöft vor der Revanche und beweist damit feinen britischen Humor. Die Hamburgerin hat in den ersten beiden Runden außerdem gezeigt, dass sie auch mit dem englischen Rasen sehr gut zurechtkommt. Nach ihrem ungefährdeten Auftaktsieg gegen die Rumänin Irina Begu gewann sie auch gegen die Japanerin Kurumi Nara locker mit 6:3, 6:0. Trotzdem ist sie gegen die Australian-Open-Gewinnerin natürlich Außenseiterin. Kommentar: Markus Gaupp. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie