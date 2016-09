Classica 03:15 bis 05:35 Oper Puccini, Madama Butterfly I 2009 Stereo 16:9 Merken Vom Opernfestival Sferisterio Macerata: "Madama Butterfly" von Giacomo Puccini (1858-1924); Musikalische Leitung: Daniele Callegari - Inszenierung: Pier Luigi Pizzi. Mit Alessandra Capici (Cio-Cio San), Massimiliano Pisapia (Pinkerton), Enrico Cossutta (Yamadori) und Claudio Sgura (Sharpless). Ein internationales Opernpublikum besucht alljährlich die Festspiele in Macerata. Die italienische Stadt liegt malerisch auf einem Hügel in den Marken und bietet neben dem Opernfestival zahlreiche architektonische und gastronomische Attraktionen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Alessandra Capici (Cio-Cio San) Massimiliano Pisapia (Pinkerton) Enrico Cossutta (Yamadori) Claudio Sgura (Sharpless) Originaltitel: Madama Butterfly