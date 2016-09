Classica 01:15 bis 03:15 Musik Julia Fischer - Violine und Klavier Camille Saint-Saens: Violinkonzert Nr.3 h-Moll op. 61 / Edvard Grieg: Klavierkonzert a-Moll op. 16 / Richard Strauss: "Don Juan", "Rosenkavalier"-Suite D 2008 Stereo 16:9 Merken Julia Fischer, gefeierter Star unter den jungen Geigerinnen auf den Konzertpodien von New York bis Tokio, präsentierte sich in der Alten Oper Frankfurt nicht nur als Solistin im Violinkonzert Nr. 3 h-Moll op. 61 von Camille Saint-Saëns, sondern trat auch als Pianistin in Edvard Griegs populärem Klavierkonzert a-Moll op. 16 auf. Neben den beiden Solokonzerten stehen die symphonische Dichtung "Don Juan" und die "Rosenkavalier"-Suite von Richard Strauss auf dem Programm. Matthias Pintscher dirigiert die Junge Deutsche Philharmonie. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Julia Fischer (Violin and Piano) Originaltitel: Julia Fischer - Violine und Klavier Musik: Richard Strauss, Camille Saint-Saëns, Edvard Grieg, Johann Strauß jr., Josef Strauß