Strawinsky, Le Sacre du printemps Igor Strawinsky (1882-1971): Le Sacre du printemps. Verbier Festival Orchestra, Leitung: Daniel Harding. Vom Verbier Festival. Als Strawinsky 1910 sein Ballett "Der Feuervogel" vollendete, kam ihm die Idee eines neuen Bühnenwerks: In einem rituellen Tanz sollte ein Mädchen geopfert werden, um den Frühlingsgott günstig zu stimmen. Die Uraufführung 1913 in Paris war einer der größten Eklats in der Musikgeschichte. Das aus den zwei Teilen "Die Anbetung der Erde" und "Das Opfer" bestehende Ballett zählt schon seit langem zu den beliebtesten Kompositionen Strawinskys - auf der Bühne und im Konzertsaal. Originaltitel: Strawinsky: Le Sacre du printemps Musik: Igor Strawinsky