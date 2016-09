Classica 22:35 bis 23:25 Musik Musikarchiv - Artur Rubinstein spielt Chopin Klaviersonate Nr. 2 b-Moll op. 35 / Barcarolle Fis-Dur op. 60 / Etude As-Dur op. 25/1 / Etude Ges-Dur op. 10/5 / Etude e-Moll op. 25/5 / Etude Cis-Moll op. 10/4 / Polonaise As-Dur op. 53. D 2010 Stereo 16:9 Merken Frédéric Chopin: Klaviersonate Nr. 2 b-Moll op. 35 - Barcarolle Fis-Dur op. 60 - Etude As-Dur op. 25/1 - Etude Ges-Dur op. 10/5 - Etude e-Moll op. 25/5 - Etude Cis-Moll op. 10/4 - Polonaise As-Dur op. 53. Artur Rubinstein, Klavier. Aufgenommen am 1. Oktober 1964 im Großen Saal des Moskauer Konservatoriums. Artur Rubinstein (1887-1982) zählte zu den bedeutendsten Pianisten des 20. Jahrhunderts. Besonders intensiv widmete er sich seinem Landsmann Chopin und setzte neue Maßstäbe in der Chopin-Interpretation. Ein Dreivierteljahrhundert beherrschte Rubinstein die Konzertsäle der Welt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Musikarchiv - Artur Rubinstein spielt Chopin Musik: Frédéric Chopin