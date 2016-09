Spiegel Geschichte 01:20 bis 02:20 Dokumentation Unsichtbare Killer - Der schleichende Tod GB 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Während des viktorianischen Zeitalters beherrschte Großbritannien ein riesiges Empire. Doch die größte Gefahr drohte Ende des 19.Jahrhunderts nicht von äußeren Feinden, sondern in den eigenen vier Wänden des englischen "Home Sweet Home". In einer Zeit, in der Sicherheit und Hygiene eine geringe Rolle spielten, holten sich die Familien oft den schleichenden Tod ins Haus. So verursachte eine Erfindung den Tod tausender Kleinkinder, neuartige Techniken konnten ein gemütliches Heim in eine tickende Zeitbombe verwandeln. Die Historikerin Dr. Suzannah Lipscomb dokumentiert wahre Horrorgeschichten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hidden Killers