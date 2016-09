Spiegel Geschichte 22:00 bis 23:00 Dokumentation Geschichte Made in China Die großen Handelswege GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Während der Tang-Dynastie (618-907) öffnete sich China der Welt. Michael Wood beginnt seine Reise in der malerischen alten Stadt Luoyang, er folgt der Seidenstraße zu den Basaren Zentralasiens bis nach Indien. Es ist der Weg des chinesischen Mönchs, der den Buddhismus nach China brachte. Eine beliebte Geschichte, die gern in Filmen und in Schattentheatern erzählt wird. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Story of China Altersempfehlung: ab 12