1. Staffel, Folge 7: Ein zehnjähriger Junge verliert im Krieg seine Eltern. Das einzige was ihm bleibt, ist sein Glaube an die Macht des zaristischen Russland. Er findet Zuflucht in der russischen Armee und kommt an die Ostfront. Doch auch dort findet er keinen Halt und muss sich entscheiden: zwischen den Soldaten oder seinem Vorgesetzen, zwischen der Revolution oder dem Zaren, zwischen Frieden oder Krieg.