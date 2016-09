Spiegel Geschichte 13:30 bis 13:55 Dokumentation Kleine Hände im Großen Krieg Die Flucht F, D, NL 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Ein armes flämisches Mädchen (13 Jahre) wird beim Diebstahl von Kartoffeln erwischt. Die deutschen Besatzer bestrafen sie hart: vier Monate Gefängnis oder eine unbezahlbare hohe Geldstrafe. Sie flüchtet heimlich und passiert den "Todesdraht", einen elektrischen Sicherungszaun an der belgischen Grenze, um Geld in den Niederlanden aufzutreiben. Nun soll die Mutter als Strafe für die angebliche Flucht ihrer Tochter ins Gefängnis. Das Mädchen schafft es, das benötigte Geld zu bekommen und will zurück, aber dann wird sie am "Todesdraht" gestoppt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kleine Hände im großen Krieg