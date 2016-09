Spiegel Geschichte 07:20 bis 07:50 Dokumentation Verschollene Filmschätze 1916 Pancho Villa - tot oder lebendig F 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Im Jahr 1914 befand sich Mexiko seit vier Jahren im Bürgerkrieg. In den USA und in Europa rühmt die Presse die Verdienste des Revolutionsführers Pancho Villa und bezeichnet ihn als "mexikanischen Robin Hood". Die Regierung in Washington hätte Pancho Villa gerne als Präsidenten Mexikos gesehen. Zwei Jahre später kam alles anders: Im März 1916 überfiel Pancho Villa die kleine Stadt Columbus in New Mexico. Fazit: 15 Tote auf amerikanischer Seite. Dieser Angriff einer ausländischen Guerillatruppe auf amerikanischem Territorium ist für die Öffentlichkeit ein gewaltiger Schock. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystère d'archives Regie: Serge Viallet, Julien Gaurichon

