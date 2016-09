Motorvision.TV 03:35 bis 04:00 Dokumentation Made in Eurocopter D 2012 Stereo 16:9 Merken Er ist der erfolgreichste und meisterverkaufte Hubschrauber der Welt, der EC 135. Dieser Eurocopter ist ein Multitalent! Ob als VIP Shuttle, als gelber Engel in der Luftrettung oder als Kommissar der Lüfte bei der Polizei. Selbst bei militärischen Aufgaben kommt dieser Alleskönner zum Einsatz. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Made in Germany