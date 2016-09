Motorvision.TV 01:05 bis 01:55 Motorsport V8 Supercars 2016 - Perth Supersprint, 1. Lauf AUS 2016 Stereo 16:9 Merken Für den vierten Saisonevent 2016 sind die australischen V8 Supercars auf dem Barbagallo Raceway im westaustralischen Perth unterwegs. 50 Runden über 120 Kilometer sind beim Samstagsrennen auf dem sehr engen L-förmigen Kurs zu absolvieren. Die Kurven 6 und 7 bieten die einzigen guten Überholmöglichkeiten auf dem Kurs, der durch wenig Gripp in den Kurven extrem schwierig zu fahren ist. Sendung in 2-Kanalton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: V8 Supercars