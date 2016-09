Sky Bundesliga 07:00 bis 09:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart, 5. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alarmstufe Rot bei den "Roten Teufeln"! Nach der 0:2-Pleite in Sandhausen ist der FCK mit mickrigen zwei Punkten Träger der "roten Laterne". Präsentierte sich beim SVS über weite Strecken wie ein Abstiegskandidat. "Das war ein klarer Rückschritt gegenüber dem couragierten 0:0 in Düsseldorf", sagte Trainer Tayfun Korkut. Gibt's gegen Stuttgart keinen Fortschritt, dürfte die Luft für den bereits in Hannover gescheiterten Coach dünner werden. Bis auf die Knochen blamierte sich der VfB beim Derby-1:2 gegen den Underdog Heidenheim. Neben der sportlichen Krise herrscht hinter den Kulissen dicke Luft. Trainer Jos Luhukay und Sportvorstand Jan Schindelmeiser gehen in der Öffentli In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

