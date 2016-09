Sky Bundesliga 05:00 bis 07:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig - SV Sandhausen, 5. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit einer blütenweißen Weste grüßt Braunschweig vom Platz an der Sonne. Zwölf Punkte hat die Eintracht nach dem 2:0 in Aue auf dem Konto. Zu verdanken haben die "Löwen" den Sieg vor allem der Tatsache, dass es wieder "Kumballert"! Torjäger Domi Kumbela schnürte gegen Erzgebirge einen Doppelpack und hat insgesamt vier Treffer auf der Habenseite. Trotz seines Laufs bleibt der 32-jährige Goalgetter auf dem Boden und sieht für sich "noch viel Luft nach oben". Unten raus ist erst einmal Sandhausen durch das 2:0 gegen Kaiserslautern. Vor allem kämpferisch überzeugten die Kurpfälzer. "Was Wille und Leidenschaft angeht, waren wir deutlich überlegen", so Präsident In Google-Kalender eintragen Bildergalerie