Sky Krimi 03:10 bis 04:00 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 13 Tot im Boot D 2003 Stereo Bauunternehmer Anton Lugauer liegt tot in einem See. Offenbar wurde er beim Rudern erschossen. Der Kunstmaler Schaussmann, der die Leiche gefunden hat, gerät ins Visier der Kommissare. Doch es gibt noch andere Verdächtige: die Ehefrau, die von ihrem Geliebten schwanger ist, und der dubiose Bruder des Toten. Schauspieler: Markus Böker (Ulrich Satori) Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael "Michi" Mohr) Karin Thaler (Marie Hofer) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Horst Kummeth (Leo Bernrieder) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Wilhelm Engelhardt Drehbuch: Andreas Föhr, Thomas Letocha Kamera: Thomas Meyer Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia Altersempfehlung: ab 12