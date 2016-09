Sky Krimi 01:30 bis 02:20 Krimiserie SK Kölsch Pack die Badehose ein D 2003 Stereo Merken Im Chlorgasraum eines Kölner Freibades wird die Leiche des Bademeisters Holger Behrmann gefunden. Offenbar hat sich beim Wechsel der Gasflaschen ein Ventil gelöst. Fahrlässigkeit oder ein Verbrechen? Dass die Sicherheitsvorkehrungen, die in so einem Fall normaler Weise greifen, versagt haben, lässt Jupp zunächst an Schlamperei seitens des Badeigentümers Horst Decker glauben, doch die Autopsie spricht eine andere Sprache. Behrmanns Schlüsselbein ist gebrochen und alles deutet darauf hin, dass es sich hier nicht um einen Unfall, sondern um Mord handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Dirk Martens (Falk von Schermbeck) Martin Rentzsch (Decker) Werner Wölbern (Fischer) Jennifer Ulrich (Marina) Berivan Kaya (Nesrin) Gustav-Peter Wöhler (Kriminalhauptmeister Achim Pohl) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Peter Ristau Drehbuch: Gerhard von Richthofen, Markus Hoffmann, Ralf Huttanus Kamera: Thomas Meyer Musik: Chris Weller, Curt Cress