Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 14 Alarm für eine Kuh D 2003 Stereo Die Explosion einer Briefbombe erschüttert Rosenheim. Das Opfer ist die prämierte Zuchtkuh Else. Das Tier hatte den Brief an einer Wegkreuzung entdeckt und angeknabbert. Ulrich und Korbinian müssen erst einmal untersuchen, für wen der Brief bestimmt war. Sollte etwa einer der Bauern aus der Gegend getötet werden? Schauspieler: Markus Böker (Ulrich Satori) Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael "Michi" Mohr) Karin Thaler (Marie Hofer) Horst Kummeth (Leo Bernrieder) Bettina Redlich (Anna Sailer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Thomas Kronthaler Drehbuch: Andreas Föhr, Thomas Letocha Kamera: Thomas Meyer Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia