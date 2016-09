Sky Krimi 15:00 bis 16:05 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod S, DK, D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Saga und Henrik tappen im Dunkeln. Das Suche nach dem entführten Baby des Kunstsponsors Freddie Holst bleibt ergebnislos. Als die Kommissare mitbekommen, dass sich Holst heimlich mit dem Kidnapper trifft, droht die Situation zu eskalieren. Auch Holst gerät in die Gewalt des Täters. Die Polizei nimmt die Verfolgung auf, aber kann sie rechtzeitig das Schlimmste verhindern und den Serienmörder stoppen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofia Helin (Saga) Thure Lindhardt (Henrik) Sarah Boberg (Lillian) Maria Kulle (Linn) Rafael Pettersson (John) Adam Pålsson (Emil) Nicolas Bro (Freddie) Originaltitel: Bron/Broen Regie: Henrik Georgsson Drehbuch: Hans Rosenfeldt Kamera: Carl Sundberg Musik: Uno Helmersson Altersempfehlung: ab 16