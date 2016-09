Sky Krimi 05:15 bis 06:20 Krimiserie Der Kriminalist Schamlos D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Bruno Schumann nähert sich der Leiche einer jungen Frau, an der die Würgemale am Hals sofort auffallen. Weder im privaten noch im beruflichen Umfeld der ermordeten Tina Seeland findet der Kommissar ein mögliches Tatmotiv. Als in der Nähe des Tatortes, die Leiche der 17-jährigen Schülerin Maila gefunden wird, liegt für Schumann ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen nahe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Berkel (Bruno Schumann) Maya Bothe (Alex Keller) Janek Rieke (Kommissar Winter) Antonia Holfelder (Inge Tschernay) Nils Nelleßen (Dr. Hildebrandt) Jimi Blue Ochsenknecht (Bent Landau) Ingo Naujoks (Tom Farber) Originaltitel: Der Kriminalist Regie: Filippos Tsitos Drehbuch: Daniel Wissmann Kamera: Ralph Netzer, Matthias Ganghofer Musik: Josepha van der Schoot