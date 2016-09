Sky Emotion 22:00 bis 23:50 Liebesfilm Zwei an einem Tag USA, GB 2011 Nach dem musikalischen Lustspiel von David Nicholls 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Der draufgängerische Dexter (Jim Sturgess) und die schüchterne Emma (Anne Hathaway) landen nach ihrer Examensfeier im Bett. Doch statt einer heißen Affäre verbindet die beiden bald eine Freundschaft, die die beiden die nächsten 20 Jahre durch alle Höhen und Tiefen des Lebens begleiten wird. Als sie endlich feststellen, dass sie die große Liebe ihres Lebens längst gefunden hatten, ist es beinahe zu spät. - Bittersüße, hintergründige Liebesgeschichte nach dem Bestseller von David Nicholls. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne Hathaway (Emma) Jim Sturgess (Dexter) Patricia Clarkson (Alison) Ken Stott (Steven) Romola Garai (Sylvie) Rafe Spall (Ian) Tom Mison (Callum) Originaltitel: One Day Regie: Lone Scherfig Drehbuch: David Nicholls Kamera: Benoît Delhomme Musik: Rachel Portman Altersempfehlung: ab 12