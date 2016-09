Dr. Alice Howland (Julianne Moore) hat anscheinend alles erreicht: Sie ist eine international renommierte Linguistik-Dozentin an der Columbia University, Mutter von drei erwachsenen Kindern und glücklich verheiratet mit dem erfolgreichen Arzt John (Alec Baldwin). Bis sie mit Anfang 50 eine erschütternde Diagnose erhält: Sie leidet an einer frühen Form von Alzheimer. Verzweifelt stemmt sie sich gegen den geistigen Verfall und versucht, weiterhin ein normales Leben zu führen. Aber bald drohen sie und ihre Familie an der fortschreitenden Krankheit zu zerbrechen. - Hochverdienter Oscar für Julianne Moore in diesem berührenden und authentischen Alzheimer-Drama. In Google-Kalender eintragen