Sky Emotion 14:00 bis 16:00 Drama Closing the Ring - Geheimnis der Vergangenheit GB, CDN, USA 2007 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Im Zweiten Weltkrieg überreicht der sterbende Pilot Teddy (Stephen Amell) dem Mann, der ihn nach seinem Absturz gefunden hat, einen Ring: Teddy bittet ihn vergeblich darum, ihn zu seiner Freundin in die USA zu bringen. Erst 50 Jahre später findet der junge Jimmy (Martin McCann) besagten Ring. Er macht sich daran, den rechtmäßigen Besitzer aufzuspüren. Tatsächlich findet er Ethel (Shirley MacLaine) - und erfährt die bewegenden Hintergründe einer jahrzehntelangen Liebesgeschichte. - Starbesetztes Epos von Richard Attenborough ("Gandhi"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shirley MacLaine (Alte Ethel Ann) Christopher Plummer (Jack) Mischa Barton (Junge Ethel Ann) Stephen Amell (Teddy Gordon) Neve Campbell (Marie) Pete Postlethwaite (Quinlan) Brenda Fricker (Eleanor) Originaltitel: Closing the Ring Regie: Richard Attenborough Drehbuch: Peter Woodward Kamera: Roger Pratt Musik: Jeff Danna Altersempfehlung: ab 12