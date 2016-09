Michael Douglas als optimistischer Irrer: Charlie wird aus der psychiatrischen Klinik entlassen und kehrt zu seiner Teenager-Tochter Miranda zurück. Er ist besessen von einem alten spanischen Goldschatz. Die nüchterne Miranda, die sich mit harter Arbeit über Wasser zu halten, will von dem angeblichen Schatz aber gar nichts wissen. Mit allen Mitteln will Charlie Miranda dazu überreden, mit ihm loszuziehen und ihren eigenen amerikanischen Traum wahr werden zu lassen. In Google-Kalender eintragen