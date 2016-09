Der junge Carlton (Justin Timberlake) wird von seiner todkranken Mutter gebeten, den seit Jahren abgetauchten Vater (Jeff Bridges) aufzutreiben und an ihr Krankenbett zu holen. Begleitet von Carltons Freundin (Kate Mara), steht Papa und Sohn eine lange Autofahrt bevor. Zeit genug, manche noch schmerzende Frage zu klären. - Einfühlsames Roadmovie, in dem Oscar-Preisträger Jeff Bridges und Justin Timberlake für große Emotionen sorgen. In Google-Kalender eintragen