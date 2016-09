Sky Action 02:25 bis 04:10 Actionfilm Drive USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der wortkarge Driver (Ryan Gosling) arbeitet tagsüber als Automechaniker und Stuntfahrer. Nachts lenkt er bei Einbrüchen das Fluchtauto. Er fährt zu gut, um je geschnappt zu werden. Da verliebt er sich in seine Nachbarin Irene (Carey Mulligan). Mit ihrem gerade aus dem Knast entlassenen Mann dreht er ein Ding, das blutig aus dem Ruder läuft. Gejagt von brutalen Gangstern schlägt Driver hart zurück. - Cool, düster und stylish: Ryan Gosling ("The Ides of March") in dem preisgekrönten Noir-Krimi mit klasse 80er-Jahre-Sounds. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Gosling (Driver) Carey Mulligan (Irene) Ron Perlman (Nino) Bryan Cranston (Shannon) Albert Brooks (Bernie Rose) Oscar Isaac (Standard) Christina Hendricks (Blanche) Originaltitel: Drive Regie: Nicolas Winding Refn Drehbuch: Hossein Amini Kamera: Newton Thomas Sigel Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 18