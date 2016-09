Evelyn Salt (Angelina Jolie) ist eine der besten Agentinnen der CIA. Aber dann beschuldigt sie ein russischer Überläufer, eine Doppelagentin zu sein und ein Attentat auf den russischen Präsidenten zu planen. Ihr Vorgesetzter Winter (Liev Schreiber) will das nicht glauben. Doch bevor er Licht in die Sache bringen kann, flieht Salt und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Ist sie tatsächlich eine Verräterin oder das Opfer einer Intrige? Eine mörderische Jagd beginnt. - Auf der Flucht: Angelina Jolie als Top-Spionin im Kreuzfeuer. In Google-Kalender eintragen