Sky Cinema Hits 04:20 bis 06:05 Actionfilm Let's Be Cops - Die Party Bullen USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Schnapsidee bringt zwei Loser-Kumpel in Teufels Küche: Justin und Ryan (Damon Wayans Jr., Jake Johnson) verkleiden sich für ein Kostümfest als Polizisten. Als sie auf dem Heimweg prompt für echte Cops gehalten und erstmals respektiert werden, wollen sie die Sache noch etwas ausreizen. Sie legen sich kurzerhand ein gebrauchtes Polizeiauto zu und gehen als Fake-Polizisten auf Streife. Doch die Gangster, mit denen es die beiden bald zu tun bekommen, sind verdammt echt. - Wilder Cop-Klamauk vom "The Girl Next Door"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake Johnson (Ryan) Damon Wayans jr. (Justin) Andy Garcia (Brolin) Rob Riggle (Segars) Nina Dobrev (Josie) James D'Arcy (Mossi) Keegan-Michael Key (Pupa) Originaltitel: Let's Be Cops Regie: Luke Greenfield Drehbuch: Luke Greenfield, Nicholas Thomas Kamera: Daryn Okada Musik: Christophe Beck, Jake Monaco Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 521 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 02:00 bis 08:30

Seit 221 Min. Human Target

Actionserie

kabel eins 05:00 bis 05:50

Seit 41 Min. CSI: NY

Krimiserie

VOX 05:05 bis 05:50

Seit 36 Min.