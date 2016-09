Sky Cinema +24 16:05 bis 17:50 Drama Die Augen des Engels GB, I, E 2014 Nach einer Vorlage von Barbie Latza Nadeau 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der erste Hollywood-Film von Thomas Lang (Daniel Brühl) wurde zum Desaster. In Europa schaut er sich nach einem neuen Stoff um. Zusammen mit der Journalistin Simone Ford (Kate Beckinsale) recherchiert der Regisseur in der Toskana den spektakulären Mord an einer englischen Studentin. Der brutale und rätselhafte Fall zieht Thomas in den Bann, lässt ihn zugleich aber zweifeln. Die Dinge nehmen eine ungeahnte Wendung, als er auf die mysteriöse Studentin Melanie (Cara Delevingne) stößt. - Independent-Meister Michael Winterbottom nähert sich dem wahren Fall der Amanda Knox aus einer ungewöhnlichen Perspektive. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Brühl (Thomas) Kate Beckinsale (Simone Ford) Valerio Mastandrea (Edoardo) Cara Delevingne (Melanie) Ava Acres (Bea) Genevieve Gaunt (Jessica Fuller) Sai Bennett (Elizabeth Pryce) Originaltitel: The Face of an Angel Regie: Michael Winterbottom Drehbuch: Paul Viragh Kamera: Hubert Taczanowski Musik: Harry Escott Altersempfehlung: ab 12