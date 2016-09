Deutschland, 1980: Robert (Tom Schilling) langweilt sich in der westdeutschen Provinz, wo immer noch Hippies die Jugendkultur dominieren. Der 19-Jährige zieht nach Westberlin, wo er sich Sex, Drogen und Punk ohne Ende erhofft. Robert kommt bei seinem alten Kumpel Schwarz (Wilson Gonzalez Ochsenknecht) unter und arbeitet in dessen Peepshow, wo er sich in Sanja (Emilia Schüle) verliebt. Bald fassen die drei einen riskanten Plan, der ihnen das große Geld bringen soll. - Krasser Trip durch das wilde Berlin der 80er, in dem Regisseur Oskar Roehler ("Die Unberührbare") seine eigene Punk-Jugend verarbeitet. In Google-Kalender eintragen