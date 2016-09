Sky Cinema +24 20:15 bis 22:00 Drama The Diary of a Teenage Girl USA 2015 Nach einer Vorlage von Phoebe Gloeckner 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 1976 versucht die 15-jährige Minnie (Bel Powley) in San Francisco, mit ihrer aufblühenden Sexualität klarzukommen. Ein Tonband dient ihr als Tagebuch. Ihr erstes Mal hat sie ausgerechnet mit Monroe (Alexander Skarsgård), dem Freund ihrer alleinerziehenden Mutter (Kristen Wiig). Danach fühlt sie sich zwar endlich als Frau, doch jetzt fangen die Probleme erst richtig an. - Auf Festivals gefeiert: wunderbar leichte, zugleich provokante Komödie über das Erwachsenwerden in den Zeiten von Flower Power und freier Liebe, mit klasse Soundtrack. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bel Powley (Minnie Goetze) Alexander Skarsgård (Monroe) Kristen Wiig (Charlotte Worthington) Christopher Meloni (Pascal MacCorkill) Austin Lyon (Ricky Wasserman) Madeleine Waters (Kimmie) Margarita Levieva (Tabatha) Originaltitel: The Diary of a Teenage Girl Regie: Marielle Heller Drehbuch: Marielle Heller Kamera: Brandon Trost Musik: Nate Heller Altersempfehlung: ab 16