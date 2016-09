Sky Cinema 01:55 bis 03:55 Actionfilm Codename U.N.C.L.E. USA 2015 Nach einer Vorlage von Jeff Kleeman, David C. Wilson, Guy Ritchie, Lionel Wigram 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1963, der Höhepunkt des Kalten Krieges: Ausgerechnet jetzt sollen sich Ex-Meisterdieb und Super-CIA-Agent Napoleon Solo (Henry Cavill) und Top-KGB-Spion Illya Kuryakin (Armie Hammer) zusammentun, um eine Geheimorganisation von Ex-Nazis daran zu hindern, mit einer Atombombe den dritten Weltkrieg auszulösen. Doch nicht nur die attraktive Automechanikerin Gaby Teller (Alicia Vikander), die Tochter und einzige Verbindung zu Ex-Nazi-Wissenschaftler Udo Teller (Christian Berkel), steht zwischen ihnen: Beide haben den Auftrag, den jeweils anderen im Ernstfall zu liquidieren. - Cool, stylisch und witzig: die Kinoversion der Sixties-Kultserie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henry Cavill (Napoleon Solo) Armie Hammer (Illya Kuryakin) Alicia Vikander (Gaby Teller) Elizabeth Debicki (Victoria Vinciguerra) Hugh Grant (Waverly) Luca Calvani (Alexander) Sylvester Groth (Onkel Rudi) Originaltitel: The Man from U.N.C.L.E. Regie: Guy Ritchie Drehbuch: Guy Ritchie, Lionel Wigram Kamera: John Mathieson Musik: Daniel Pemberton Altersempfehlung: ab 12