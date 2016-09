Tom und Anna Wright (James Franco, Kate Hudson) haben ein Haus in London geerbt und wollen eine Familie gründen. Doch drei Jahre später hat die Renovierung sie ruiniert und Anna ist immer noch nicht schwanger. Da stirbt ihr Untermieter an einer Überdosis und die beiden finden 200.000 Pfund in seinem Nachlass. Kurzerhand beschließen sie, mit dem Geld endlich ihren Traum zu verwirklichen. Aber bald sind ihnen der Cop Halden (Tom Wilkinson), Drogendealer Khan (Omar Sy) und ein brutaler Krimineller (Sam Spruell) auf den Fersen. - Gute Menschen mit zu großen Träumen: James Franco und Kate Hudson bringen sich in dem schwarzhumorigen Thriller in mörderische Schwierigkeiten. In Google-Kalender eintragen